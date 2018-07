Scooter, ancora incidenti: coniugi all'ospedale dopo un tamponamento

Ennesimo incidente con il coinvolgimento di uno scooter. E' quanto accaduto nel tardo pomeriggio di sabato, intorno alle 19.30, a Porto Corsini. Per cause in fase d'accertamento alla Polizia Municipale, una coppia di coniugi, in sella ad uno scooter "Pantheon 150", ha tamponato un suv Bmw condotto da un trentenne, mentre procedevano in direzione Ravenna. Il sinistro è avvenuto all'altezza della rotonda dell'Alma Petroli. A seguito dell'impatto marito e moglie sono rovinati sull'asfalto. Soccorsi dai sanitari del 118, che hanno operato con due ambulanze e l'auto col medico a bordo, sono stati trasportati all'ospedale "Santa Maria delle Croci" di Ravenna, la donna col codice di massima gravità, l'uomo con lesioni di media gravità. Illeso l'automobilista.