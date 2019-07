Schianto frontale contro un'auto, due scooteristi volano a terra

Ancora un incidente sulle strade ravennati, dopo quello avvenuto nella notte sulla San Vitale in cui è rimasto ferito gravemente un motociclista. Martedì, intorno a mezzogiorno, due scooteristi di circa 70 anni che stavano viaggiando sulla circonvallazione Canale Molinetto verso Punta Marina, giunti all'altezza del passaggio ferroviario sono finiti contro una Bmw proveniente dalla direzione opposta, con a bordo un ragazzo della provincia di Brescia e una ragazza. Nell'urto i due scooteristi sono rovinati sull'asfalto.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze, auto medica ed elicottero: poi, visti i codici di media gravità, si è deciso di trasportare i due feriti in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena. Illesi gli automobilisti, sulla dinamica indaga la Polizia locale di Ravenna coadiuvata dalle volanti della Questura. Il traffico sulla strada è stato bloccato per mezz'ora per permettere i rilievi di legge, poi per altri venti minuti circa è stata chiusa la corsia in direzione Punta Marina, per poi tornare alla normalità intorno alle 13.

Foto Massimo Argnani