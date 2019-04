Perde il controllo dello scooter e si schianta contro un recinto

Ancora un incidente nel ravennate, dopo quello che giovedì mattina ha visto coinvolto un ciclista. Nel pomeriggio, poco dopo le 17.30, un uomo di circa 55 anni che procedeva lungo via Bonifica da Lido Adriano verso Porto Fuori giunto all'altezza del civico 90, nei pressi di una curva, ha perso il controllo dello scooter su cui viaggiava ed è finito contro il recinto di un'abitazione. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero, poi il ferito, rimasto sempre cosciente, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna in ambulanza con codice di media gravità. Sul posto per i rilievi di legge la Polizia locale di Ravenna, ripercussioni sul traffico ridotte al minimo.

Foto Massimo Argnani