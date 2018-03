Scooterista centrato da un'auto va a carambolare nel fosso

Grave incidente, nel tardo pomeriggio di venerdì, a Lugo con uno scooterista 31enne trasportato in gravi condizioni al "Bufalini" di Cesena. Il sinistro si è verificato verso le 18.40 all'intersezione tra le vie Croce Copernico e San Giorgio quando, per cause ancora in corso di accertamento, un 38enne di Cotignola, al volante di una Seat Altea stava procedendo lungo via Croce Copernico in direzione dell'autostrada. Arrivato all'incrocio ha centrato in pieno uno scooterone piaggio, sul quale viaggiva il 31enne di origini marocchine e residente a Lugo, scagliandolo nel fosso che costeggia la carreggiata. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, due ambulanze e l'auto medicalizzata, oltre ai vigili del fuoco che hanno operato per recuperare il ferito dal fossato. Affidato ai danitari, il 31enne è stato poi trasportato nel nosocomio cesenate col codice di massima gravità.