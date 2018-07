Scooteristi si schiantano contro il furgone delle onoranze funebri

E' di due feriti, di cui uno in serie condizioni al "Bufalini" di Cesena, il bilancio dell'incidente che si è verificato domenica pomeriggio a Ravenna. Il sinistro è avvenuto, verso le 14.30, in via Trieste quando, secondo i primi accertamenti, lo scooterone con a bordo una coppia di 25enni stava procedendo in direzione mare. In senso opposto, all'improvviso, il furgoncino della municipalizzata delle onoranze funebri ha svoltato a sinistra e, gli scooteristi, si sono schiantati contro la fiancata del mezzo. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, due ambulanze e l'auto medicalizzata, e ad avere la peggio è stata la ragazza, trasportata sul sellino posteriore del due ruote. Stabilizzata, la 25enne è stata trasportata col codice di massima gravità nel nosocomio cesenate. Il ragazzo che si trovava alla guida, invece, è stato ricoverato al pronto soccorso di Ravenna con lesioni meno gravi. In via Trieste, per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro, è intervenuta una pattuglia della polizia Municipale e, per permettere i soccorsi e i rilievi, la strada è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni.