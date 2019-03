Serata di pura follia, dopo la lite investe una donna e fugge

Sembrerebbe esserci una lite familiare dietro il folle gesto di un uomo che, nella serata di domenica, ha investito una donna ed è poi fuggito facendo perdere le proprie tracce. Dai primi accertamenti è emerso che intorno alle 21, in via Bastioni a Ravenna, una donna dell'est Europa che stava attraversando la strada con un bambino è stata investita in pieno da un auto, pare guidata da un connazionale, poi fuggita dopo l'impatto. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, coi sanitari che si sono occupati della signora mentre, il bambino, è rimasto illeso. La donna, rimasta sempre cosciente, a causa delle serie lesioni riportate è stata trasportata al "Bufalini" di Cesena con il codice di massima gravità. In via Bastioni sono intervenuti sia la polizia Municipale che i carabinieri e, dalle prime indiscrezioni, pare che l'investimento sia stato volontario. Al momento è in corso la caccia all'uomo da parte delle forze dell'ordine che dovranno ricostruire quanto accaduto e i motivi dell'investimento.