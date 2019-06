Sfugge al controllo dei parenti e viene investita, grave bambina di 2 anni

E' stata portata d'urgenza in eliambulanza, al "Bufalini" di Cesena, una bambina di 2 anni di origini straniere investita da una vettura nella prima serata di sabato. Il sinistro si è verificato a Massa Lombarda, intorno alle 21, lungo via Battisti all'altezza del civico 2. Dai primi riscontri pare che un 32enne, al volante di un'Alfa 147, stesse procedendo in direzione di San Vitale quando la piccola sarebbe sfuggita al controllo dei parenti finendo sulla strada. Il guidatore si è accorto di lei solo all'ultimo secondo e non ha potuto fare nulla per evitarla. Centrata in pieno, la bambina è stata scaraventata sull'asfalto riportando un serio trauma facciale e cranico.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, coi primi soccorritori che vista la gravità della situazione hanno fatto intervenire anche l'eliambulanza da Bologna. Stabilizzata, la piccola che non ha mai preso conoscenza è stata trasportata nel nosocomio cesenate col codice di massima gravità. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia Municipale per i rilievi di rito ma si è reso necessario anche l'arrivo dei rinforzi a causa di alcune tensioni tra i parenti della ferita e il guidatore.