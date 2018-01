Si mette alla guida e smaltisce la sbornia di Capodanno contro 5 auto in sosta

Ha alzato decisamente il gomito l'automobilista che ha concluso la notte di Capodanno schiantandosi contro cinque auto in sosta. L'incidente si è verificato intorno alle 3 in via Circonvallazione San Gaetanino. Il conducente, un ravennate di 50 anni, ha perso il controllo del mezzo, urtando i mezzi parcheggiati a bordo strada. L'automobilista è risultato positivo all'assunzione di sostanze alcoliche, con valori pari ad oltre tre volte la soglia stabilita in 0.50 grammi per litro. Per questo motivo è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza. A carico suo sono scattate anche le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.