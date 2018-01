Si schianta contro un'auto e si dà alla fuga: rintracciato grazie a un testimone

Ennesimo pirata della strada che, dopo l'incidente, si è dato alla fuga. Lunedì, intorno alle 12.30, una Golf condotta da un 22enne si è immessa su viale Randi da via della Lirica, venendo a collisione con una Ford Focus che proveniva da viale Randi e si dirigeva verso la periferia ravennate. Il conducente della Golf si è fermato appena un istante, per poi fuggire a tutta velocità mentre la donna a bordo della Ford, una 31enne, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale con codice di bassa gravità. Un passante, che aveva assistito all'incidente, aveva però annotato la targa del pirata in fuga: così la pattuglia della Polizia Municipale si è recata nell'abitazione della donna intestataria dell'auto, parcheggiata nel cortile visibilmente accidentata. La stessa ha riferito che alla guida della Golf c'era suo figlio, fuggito dopo essere stato preso dal panico.