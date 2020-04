Si schianta fuori strada e rompe una tubatura: il getto d'acqua è altissimo

Rocambolesco incidente nella prima serata di sabato nella frazione ravennate di Gambellara. Una ragazza di 29 anni stava percorrendo la Provinciale 3 al volante di una "Lancia Y", quando, per cause in fase d'accertamento al reparto infortunistica della Polizia Locale di Ravenna, ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada e causando la rottura di una tubatura idrica ad alta pressione. Si è innescato uno spettacolare getto di acqua, che ha raggiunto diversi metri di altezza. L’incidente è avvenuto nella serata del 25 aprile. La donna ha riportato lievi lesioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale di Hera per la messa in sicurezza della tubatura.

