Auto in svolta, motociclista non riesce a evitarla: l'impatto è drammatico

Non c’è pace per i motociclisti romagnoli. Dopo il doppio schianto di ieri pomeriggio nel forlivese e quello di questa mattina a Cesenatico, un altro incidente ha visto coinvolto un centauro. L’ultimo, in ordine cronologico, è avvenuto domenica mattina intorno alle 11.30 a Solarolo in via San Mauro, all’altezza del civico 34: per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della locale stazione un 50enne della zona stava procedendo verso il centro di Solarolo quando, poco prima della chiesa, si è schiantato contro la parte posteriore di una “Passat” che stava svoltando a sinistra in una strada che porta in un campo agricolo.

L’impatto tra la Kawasaki e la Passat è stato impressionante: il motociclista ha letteralmente distrutto con la moto e con il corpo la parte posteriore del mezzo, andando poi a rovinare sull’asfalto dopo diversi metri. Sul posto i sanitari del 118 con un’ambulanza e l’elimedica che è atterrata sulla sede stradale. Il centauro è sempre rimasto incosciente e poco dopo è stato trasportato in condizioni disperate al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena. Il tratto interessato dal sinistro è rimasto chiuso in entrambi i sensi di marcia per consentire i soccorsi.