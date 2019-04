Sorpasso azzardato, famiglia di turisti vola nel canale Bonacquisto

Rientro dalle vacanze col brivido per una famiglia di turisti veneti residente a Schio che, per un sorpasso azzardato, sono volati con la loro auto nelle acque del canale Bonacquisto. L'incidente si è veriicato verso le 15 di domenica quando i vacanzieri, il padre un 45enne di origini inglesi, la madre di 38 anni e due figlie di 4 e 7 anni, stavano viaggiando lungo la Statale 16 Adriatica a bordo di una Mazda 6 in direzione di Voltana. Secondo una prima ricostruzione, il guidatore avrebbe cercato di sorpassare una Peugeot 308 ma questa avrebbe iniziato a sua volta una svolta a sinistra per immettersi nel parcheggio di un ristorante. I due veicoli si sono toccati leggermente ma, per il colpo, la Mazda è uscita di strada volando nelle acque del canale. E' scattato l'allarme che ha fatto accorrere sul posto i mezzi del 118, l'eliambulanza, i vigili del fuoco e i sommozzatori. Nonostante il volo, l'intera famiglia ha riportato lesioni di poco conto e sono stati medicati sul posto. Lungo la Ss16, per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro, è intervenuta una pattuglia della polizia Municipale della Bassa Romagna.