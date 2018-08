Spettacolare incidente, suv carambola contro auto in sosta e albero

Spettacolare incidente quello che, nella tarda mattinata di sabato, si è verificato a Cervia in via di Vittorio. Il sinistro si è verificato all'altezza della filiale della Bnl, poco prima delle 12, quando una Volkswagen Golf, con a bordo una coppia lombarda, si è immessa sulla strada principale uscendo da un parcheggio. Alle loro spalle stava arrivando una Toyota Rav 4, guidata da una 74enne cervese che è andata ad impattare contro il veicolo che la precedeva per poi carambolare contro una Fiat Punto in sosta e terminare la sua corsa contro un albero. Nell'incidente è stata l'anziana ad avere la peggio e, sul posto, sono intervenuti i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, coi sanitari che hanno provveduto a prestarle le prime cure. Una volta stabilizzata, la signora è stata trasportata al pronto soccorso di Ravenna con un codice di media gravità. In via di Vittorio, per i rilievi di rito e per accertare con esattezza le cause del sinistro, è intervenuta una pattuglia della polizia Municipale che ha chiuso la strada per circa un'ora. Presente anche una squadra dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti.