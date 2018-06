Col camper finisce fuori strada: disagi e code sulla via Dismano

Col camper è finito nel fosso laterale della strada. Le attività di soccorso hanno comportato la chiusura della strada, la via Dismano, già congestionata essendo di viabilità alternativa all’E45, che è chiusa per lavori nella svincolo di Ravenna. E’ l’incidente che si è verificato nella tarda mattinata di sabato, intorno alle 12,30, a Borgo Faina, poco distante dall’ingresso dell’aeroporto della Spreta. Il camper, condotto da un cesenate di 42 anni, procedeva su via Dismano in direzione Cesena quando per cause al vaglio della Polizia Municipale di Ravenna è finito nel profondo fossato a bordo strada. Nel mezzo si trovava solo il 42enne e il suo cane. Sul posto si sono potati i soccorritori del 118, con auto medicalizzata e ambulanza. I vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra in quanto il conducente non riusciva ad uscire dal mezzo. Il ferito è stato portato infine con un codice di lieve gravità all’ospedale di Ravenna. Ripercussioni ci sono state per il traffico: via Dismano è stata chiusa per circa mezz’ora e per il resto dell’intervento è stata percorribile a senso unico alternato, con la formazione di alcune code.