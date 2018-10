Nella svolta a sinistra travolge una ciclista: grave una donna di 43 anni

Nell'effettuare la svolta ha investito una ciclista, colpendola in pieno e scaraventandola a terra. E' stata ferita in modo grave una donna di 43 anni in un incidente che si è verificato intorno alle 11 di giovedì mattina a Ravenna, in viale Alberti. Un'auto, una “Jeep”, che proveniva dalla rotonda di viale Randi e che stava effettuando una svolta a sinistra in via Brunelleschi ha travolto la ciclista 43enne che proveniva dal senso di marcia opposto. La donna è stata sbalzata a terra, inizialmente incosciente.

Data la sua gravità i soccorritori del 118 l'hanno condotta al vicino ospedale di Santa Maria delle Croci dove dall'ambulanza è stata caricata sull'elicottero delle emergenze e portata al Trauma Center dell'ospedale Bufalini di Cesena, con un codice di massima urgenza. Sul posto per i rilievi della dinamica è intervenuta una pattuglia della Polizia Municipale di Ravenna, che ha messo viale Alberti a senso unico alternato durante le operazioni di legge, con alcuni disagi al traffico.