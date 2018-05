Auto con quattro giovani a bordo si ribalta nella rotonda, grave una diciottenne

Quattro giovanissimi a bordo di un’auto sono stati protagonisti di un grave incidente stradale che si è consumato nel cuore della notte a Marina di Ravenna, nella rotonda tra via Trieste e via della Pace. I quattro viaggiavano su Fiat “500” e intorno alle 3,45 della notte tra sabato e domenica stavano uscendo da via della Pace per immettersi nella rotonda. Tuttavia, per cause al vaglio della Polizia Municipale di Ravenna, la vettura, condotta da una ventenne, si è ribaltata sul lato opposto della rotonda. Tre dei presenti hanno riportato ferite lievi e sono stati portati all’ospedale di Ravenna, mentre per una ragazza, di appena 18 anni, si è resa necessaria la corsa con un codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto, oltre al personale del 118, anche la Polizia Municipale che non ha rilevato altri veicoli coinvolti nel sinistro.