Drammatica sbandata e schianto frontale: due feriti gravi all'ospedale

Un grave schianto frontale si è verificato nella notte tra sabato e domenica sulla statale Adriatica all’altezza di Camerlona. Due feriti gravi, portati con un codice di massima urgenza all’ospedale di Ravenna ed un ferito più lieve è il bilancio dell’incidente notturno che è avvenuto intorno alle 2,20 all’altezza del civico 49 di via Reale.

I due veicoli procedevano in senso di marcia opposto. Una “Smart” condotta da una ventenne residente nel Ravennate procedeva in direzione Ravenna, mentre di fronte, lungo la sua corsia, andava in direzione Ferrara una “Mini” con due uomini a bordo e un cagnolino. L’impatto, frontale-laterale, probabilmente causato da un’improvvisa invasione della corsia opposta, ha proiettato le due auto a circa una quarantina di metri l’una dall’altra. La Mini ha proseguito per alcune decine di metri, mentre la Smart dopo una “piroetta” innescata dall’urto si è bloccata nella corsia di marcia opposta.

Due feriti gravi: la ventenne alla guida della Smart e un 43enne che si trovava sulla Mini. Meno gravi le ferite per l’altro occupante, un 48enne, e illeso il cagnolino. Sul posto si sono portate due ambulanze del 118, assieme all’auto medicalizzata e ai vigili del fuoco di Ravenna. I due feriti sono stati portati con un codice di massima gravità all’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna.

Sul posto per i rilievi si sono portati gli agenti della Polizia Municipale di Ravenna, mentre i carabinieri hanno curato la viabilità sulla statale Adriatica, istituendo un senso unico alternato fino alle 5 di mattina, quando sono stati rimossi definitivamente i mezzi dalla carreggiata.