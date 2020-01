Giovane atleta di 15 anni travolto mentre attraversa per raggiungere il palazzetto: è grave

Gravissimo incidente per un giovane atleta che si stava recando a giocare una partita di basket del proprio campionato. E' quanto capitato mercoledì sera intorno alle 18,30 a Cervia, proprio davanti al palazzetto dello sport di via Pinarella. E' qui che un ragazzo di appena 15 anni, residente a Cesenatico e che milita nell'Under 16 della squadra di basket di Cervia-Cesenatico è stato investito da un veicolo commerciale mentre stava attraversando in un punto in cui sono presenti le strisce pedonali.

Il mezzo, un Suzuki Caddy guidato da un sessantenne del posto, ha travolto il pedone mentre stava percorrendo la via che unisce Cervia a Pinarella, in direzione sud. Il giovane, descritto come di grossa corporatura e alto più di un 1.90, e che stava attraversando con un compagno di squadra, è stato comunque sbalzato diversi metri in avanti nonostante la stazza. Il 15enne è stato portato all'ospedale Bufalini di Cesena dai soccorritori del 118, con un codice di massima gravità. Sul posto per i rilievi i carabinieri della compagnia di Cervia-Milano Marittima, coadiuvati dalla Polizia Locale. Attoniti per l'accaduto i compagni di squadra e tutti i presenti. La partita che si sarebbe dovuta giocare di lì a poco, contro una rappresentativa di Forlì, è stata annullata.