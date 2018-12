Incidente tra due auto e donna falciata sulle strisce mentre attraversa: è grave

Un grave incidente stradale si è consumato nella serata di domenica su via Dismano, alla periferia di Ravenna, all’altezza circa del concessionario Mercedes. A farne le spese è stata una donna di 58 anni che si trovava a piedi e che è stata falciata da un’auto mentre si trovava, secondo i primissimi riscontri, sulle strisce pedonali intenta a raggiungere l’altro lato della strada.

L’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Municipale, dal momento che risultano coinvolti due veicoli – una Fiat Punto e una Renault Kangoo - gli agenti dovranno accertare entrambe le responsabilità. Entrambe le macchine procedevano in direzione di via Romea, in un orario in cui su Ravenna era calata la nebbia, ma no particolarmente fitta. La donna è stata sbalzata in terra ed è stato portata in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena.

Foto Massimo Argnani