Causa un maxi tamponamento e si dà alla fuga: era senza patente dal 2001

Ecco spiegato il motivo della fuga. Era stata revocata la patente nel 2001, ben 18 anni fa, al cinquantenne che giovedì mattina si è dato alla fuga dopo aver causato un maxi tamponamento sulla statale Adriatica, nel quale sono rimaste coinvolte quattro auto e che per circa un'ora e mezza ha paralizzato completamente il traffico dell'importante arteria in direzione nord. L'uomo, pugliese ma residente nel ravennate, con precedenti per reati contro il patrimonio e truffe varie e già sottoposto a restrizioni della libertà personale, dopo essere stato fermato è stato portato al Comando di Polizia stradale, dove gli è stata contestata - oltre alla guida senza patente - la fuga dopo incidente stradale con feriti, in quanto uno dei coinvolti ha richiesto l'intervento dei sanitari, avendo riportato qualche leggero trauma. L'uomo è stato denunciato all'Autorità giudiziaria. La viabilità sull'Adriatica è tornata alla normalità intorno alle 13, con il traffico gestito da Polizia municipale e stradale.