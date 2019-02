Violento tamponamento in autostrada: uomo portato in elicottero al Bufalini

Brutto tamponamento giovedì mattina in autostrada, poco dopo mezzogiorno, in territorio faentino. Un uomo pugliese di 55 anni, alla guida di una Citroen C4 da Faenza verso Forlì, giunto al chilometro 69 dell'A14 ha improvvisamente tamponato il camion che lo precedeva sulla stessa corsia di marcia. L'urto è stato violento e l'auto ha poi finito la sua corsa contro il guard rail centrale. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero, che hanno trasportato il ferito al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Illeso, invece, il camionista. Sul posto anche la Polizia stradale di Forlì per i rilievi di legge e la gestione del traffico.