Tamponamento alla rotonda: paura per una bambina di 7 anni

Sabato, poco prima di mezzogiorno, alla rotatoria delle Ceramiche di Faenza di fronte al casello autostradale si è verificato un tamponamento tra una Matiz, con a bordo una donna faentina con la figlia di 7 anni, che è stata urtata da una Mercedes con a bordo una famiglia di origine cinese, residente a Forlì. La bambina, nonostante fosse assicurata al seggiolino, ha riportato lievi ferite e si è spaventata, iniziando a piangere a dirotto. I veicoli fermi sono stati notati da una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Forlì, che stavano vigilando l'autostrada, intervenuti per i rilievi dopo aver allertato i soccorsi del 118. I sanitari, dopo averla stabilizzata, hanno trasportato la bimba all'ospedale di Faenza per le cure del caso. Lievi i disagi per la circolazione con la situazione tenuta sotto controllo dalla Polizia per circa un'ora.