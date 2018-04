Tamponato da un'auto finisce con la moto nel fosso

E' finito nel fosso dopo essere stato tamponato. Martedì pomeriggio, intorno alle 18, un 54enne che viaggiava sulla statale Adriatica in direzione Ravenna in sella alla sua Suzuki V-Strom 1000, tra Ponte Bastia e Villa Pianta è stato tamponato da un'auto condotta da una 49enne di Ravenna. Nel violento impatto, la moto è stata sbalzata dalla strada e il motociclista è finito nel fossato che costeggia la statale. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118, che hanno trasportato il 54enne, rimasto cosciente, all'ospedale di Argenta, tuttavia le sue condizioni non sembrerebbero destare preoccupazioni.

Le notizie di oggi