L'auto tamponata si cappotta e finisce nel fosso: donna in gravi condizioni

Dopo essere stati tamponati sono finiti nel fosso ruote all'aria. Mercoledì mattina, intorno alle 11.45, una coppia di anziani lughesi che procedeva da Barbiano verso Solarolo a bordo di una Peugeot 2017 lungo via Madonna della salute, all'altezza del civico 187 è stata tamponata da una Lancia Y condotta da una giovane faentina. Nel violento impatto, l'auto con a bordo la coppia si è ruotata su se stessa di 180 gradi ed è finita cappottata nel fosso adiacente alla strada.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Faenza, che hanno aiutato la donna a uscire dall'abitacolo dell'auto in cui era rimasta imprigionata, e i soccorsi del 118 con ambulanza, auto medica ed elicottero atterrato sulla strada. L'uomo è stato trasportato con codice di bassa gravità al pronto soccorso dell'ospedale di Lugo, mentre la donna è stata caricata in elicottero e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. La giovane faentina ha invece rifiutato le cure dei sanitari. La strada è rimasta chiusa nel tratto interessato dal sinistro per più di un'ora, per permettere i soccorsi e la rimozione dei veicoli. Per i rilievi di legge e la gestione del traffico sono intervenuti i Carabinieri di Solarolo. Martedì mattina un'altra auto era finita nel fosso a seguito di un'incidente stradale avvenuto a Cotignola.