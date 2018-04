Camionista multato dopo il tamponamento: non aveva inserito il cronotachigrafo

L’Ufficio infortunista della Polizia municipale è intervenuto mercoledì per il rilevamento di un incidente stradale, verificatosi in via Reale all'intersezione con via Piangipane. Due i veicoli coinvolti: un autocarro condotto da un 48enne e un'autovettura alla cui guida si trovava una donna di 27 anni. Il conducente dell'autocarro procedeva su via Reale in direzione Ferrara quando, per cause ancora al vaglio degli agenti, giunto all'altezza di via Piangipane ha tamponato l'autovettura che lo precedeva.

L'automobilista ha riportato alcune lesioni ed è stata trasportata al pronto soccorso, con codice di media gravità. L'autotrasportatore è stato sottoposto all'etilometro, con esito negativo. Nel corso delle verifiche è emerso, però, che non aveva inserito il disco del cronotachigrafo, il sistema elettronico installato sui veicoli commerciali che registra i tempi di guida e riposo dei conducenti e traccia dati relativi a velocità e distanze percorse, allo scopo di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale. Quindi è scattata nei suoi confronti la prevista sanzione, pari a circa 850 euro, e il contestuale ritiro della patente ai fini della sospensione