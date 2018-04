Si schianta contro un camion e resta incastrata: donna in gravi condizioni

Non si placa la scia di incidenti stradali iniziata il giorno di Pasqua, con la morte di una giovane travolta da un'auto, e arrivata fino a martedì mattina con un ciclista investito da un'auto a un incrocio. Martedì pomeriggio, intorno alle 14.30 sull'A14 bis, circa 800 metri prima dell'immissione sull'A14 un furgoncino condotto da una 60enne di Bagnacavallo ha tamponato un camion condotto da un camionista della provincia di Crotone che trasportava materiale edile per una ditta del modenese. La donna è rimasta bloccata all'interno dell'abitacolo con il furgoncino incastrato sotto al camion: i Vigili del fuoco del distaccamento di Lugo, raggiunti poi dalla gru di Ravenna, sono riusciti a liberarla dopo circa venti minuti e ad affidarla alle cure del 118, intervenuti con due ambulanze ed elisoccorso. La 60enne, in condizioni critiche, è stata trasportata con codice di massima gravità al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena. Il tratto di autostrada interessato dal sinistro è rimasto chiuso per quasi un'ora e mezza per permettere alla Polizia stradale di Faenza i rilievi di legge, i soccorsi e la rimozione dei mezzi accidentati, cosa che ha comportato la creazione di circa otto chilometri di code. Il camionista, illeso, ha rifiutato le cure dei sanitari, mentre il camion è stato spostato in una piazzola di sicurezza.