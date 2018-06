Violento tamponamento: in quattro finiscono in ospedale, intervengono anche i pompieri

Grosso incidente stradale in tarda mattinata a Campiano. Intorno a mezzogiorno, una Volkswagen Golf con a bordo cinque persone di origini straniere ha tamponato una Lancia Y condotta da una 38enne che procedeva su via Dismano, da San Zaccaria verso Ravenna, all'altezza dell'incrocio con via Volaro.

Nel violento urto, ad avere la peggio sarebbe stato uno degli uomini a bordo della Golf, trasportato con codice di massima gravità al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena in elicottero, mentre gli altri feriti sono stati assistiti dal personale del 118, intervenuto con anche quattro ambulanze, e trasportati con codici di bassa e media gravità agli ospedali di Cesena e Ravenna. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Ravenna, che hanno aiutato uno degli uomini a bordo della Golf a uscire dall'abitacolo dell'auto. Via Dismano è rimasta chiusa per circa un'ora, la gestione del traffico e i rilievi di legge sono stati affidati alla Polizia municipale.