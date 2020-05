Tamponamento a catena sul ponte: automobilista in ospedale

Tamponamento a catena sul ponte del Lamone tra Glorie e Mezzano lunedì mattina. Verso le 8.45 un camion che stava procedendo sulla Reale, da Ravenna verso Ferrara, giunto all'altezza del ponte sul fiume Lamone ha frenato perchè l'auto che lo precedeva ha iniziato la manovra di svolta a sinistra in via Bassa superiore. L'auto che seguiva il camion, una Mercedes classe B condotta da un 37enne ravennate, ha a sua volta frenato, ma è stata tamponata dal veicolo che viaggiava dietro di lei, un camioncino che trasportava una piccola gru, che ha spinto l'auto sotto al camion.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con un'ambulanza e i Vigili del fuoco, che hanno aiutato nelle operazioni di soccorso al ferito, rimasto bloccato tra le lamiere dell'auto distrutta ma uscito poi autonomanente dalla stessa. Il 37enne è stato poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna con codice di media gravità. Sul posto la Polizia stradale di Lugo per i rilievi di legge e la gestione del traffico. La circolazione in corrispondenza del km 223,409 è stata ripristinata intorno alle 11. Sul posto è intervenuto anche il personale Anas per le attività di pulizia del piano viabile e ripristinare il transito in piena sicurezza.