Causa un tamponamento a catena e si dà alla fuga: Adriatica completamente bloccata

Traffico paralizzato sulla statale Adriatica, completamente bloccata in direzione nord all'altezza dello svincolo con viale Alberti sul ponte del fiume Montone. Poco prima delle 11.30 un automobilista di mezza età, a bordo di una Ford Focus, ha causato un tamponamento a catena coinvolgendo quattro auto, poi si è dato alla fuga. L'uomo, però, è stato immediatamente fermato da una pattuglia dei Carabinieri di Savio che transitava in zona. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Sul posto Carabinieri, Polizia stradale e Municipale.

Foto Massimo Argnani