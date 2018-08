Tamponamento tra due auto, interviene anche l'elimedica. Tra i feriti anche tre giovani

E' di quattro feriti, di cui uno trasportato al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena, il bilancio di un tamponamento tra due auto avvenuto giovedì pomeriggio intorno alle 16.30 nel centro abitato di Cotignola. Teatro del sinistro, che ha visto coinvolte una "Opel Corsa" ed una "Opel Meriva", è stata via Guidana San Lorenzo. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del reparto infortunistica della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, le due auto procedevano in direzione Lugo.

Improvvisamente la "Corsa", condotta da una 23enne di Bagnacavallo e con a bordo due lughesi di 25 e 19 anni, è stata tamponata dalla "Meriva" sulla quale viaggiava una faentina di 49 anni. Nell'impatto la peggio l'ha riportata quest'ultima, con un trauma toracico. Soccorsa dai sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza, l'auto col medico a bordo e l'elimedica, è stata trasportata al Bufalini di Cesena. Le sue condizioni non sono comunque gravi. Lievi lesioni per i tre giovani, trasportati al nosocomio di Lugo per accertamenti.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi di legge e le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dei veicoli, effettuata dai Vigili del Fuoco. La viabilità è stata deviata su arterie alternative.