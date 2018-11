Violento tamponamento tra tre veicoli: motociclista finisce in ospedale

Violento tamponamento mercoledì mattina su via Faentina, a Ravenna. Attorno alle otto una 50enne, che procedeva a bordo di una Toyota Rav4 nel tratto vicino allo svincolo per immettersi sulla statale Adriatica, di fronte al Mediaworld, si è fermata prima delle strisce pedonali per fare attraversare alcune persone. Da dietro è arrivata una Peugeot 206, condotta da una 35enne, che non è riuscita a frenare in tempo e ha tamponato la Toyota; a sua volta, la Peugeot è stata tamponata da un ragazzo alla guida di una Yamaha 125, che è caduto rovinosamente a terra restando parzialmente con il corpo sotto l'auto che lo precedeva.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze e auto medica, che hanno soccorso il centauro e l'hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna con codice di media gravità. Le due donne hanno invece rifiutato le cure dei sanitari. Sul posto i Carabinieri del radiomobile di Ravenna e, per aiutare nei soccorsi e nella messa in sicurezza dei mezzi, i Vigili del fuoco di Ravenna. Pesanti le ripercussioni sul traffico, visto anche l'orario di punta, con code di veicoli sia un uscita che soprattutto in entrata verso la città. E' stata chiusa una corsia per ogni senso di marcia.

