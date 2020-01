Viene tamponato e si schianta contro un furgone: due persone in ospedale

Sono quattro i veicoli che mercoledì mattina sono rimasti coinvolti in un incidente a Osteria. Il sinistro si è verificato intorno alle 12.45 su via Dismano, un centinaio di metri dopo l'intersezione con via Lunga in direzione San Zaccaria. Dai primi rilievi sembrerebbe che una Volkswagen Golf abbia tamponato un Fiorino che la precedeva: il furgoncino, a causa del tamponamento, avrebbe invaso la corsia opposta impattando contro un furgone Iveco che procedeva in direzione Ravenna e poi è finito nel fosso, così come la Golf. Il furgone Iveco e una Volkswagen T-Roc che lo seguiva, invece, sono finiti in un prato a destra della carreggiata.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero, insieme ai Vigili del fuoco di Ravenna con gru e squadra che hanno aiutato a liberare i due uomini rimasti incastrati nel Fiorino. I due, unici feriti, sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena, uno con codice di massima gravità e uno di media. Sul posto, per i rilievi di legge, la Polizia locale di Ravenna. Via Dismano è stata chiusa al traffico nel tratto interessato dall'incidente.