Provoca un incidente e si dà alla fuga: era annebbiato dai fumi dell'alcol

Provoca un incidente e si dà alla fuga. E' successo lunedì pomeriggio, intorno alle 15, in viale Europa nell’intersezione con rotonda Germania. Il responsabile del sinistro è stato individuato dagli agenti della Polizia Municipale di Ravenna, che hanno proceduto ai rilievi di legge. Si tratta di un ravennate di 44 anni, che è stato indagato a piede libero per guida in stato di ebbrezza, fuga e omissione di soccorso.

Secondo quanto accertato dal personale della Municipale, l'uomo, alla guida della sua auto, ha tamponato il veicolo che lo precedeva all'altezza dell'intersezione con la rotonda Germania, ferendo gli occupanti. Ma anzichè fermarsi si è dileguato. Poco dopo è stato rintracciato da una pattuglia della Polizia municipale, in servizio di vigilanza di quartiere, che lo ha sottoposto all'etilometro, accertando un tasso alcolemico superiore di oltre quattro volte il limite consentito.