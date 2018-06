Cappotta col trattore lungo l'argine del fiume: interviene l'elicottero dei soccorsi

Un altro incidente nel ravennate, dopo quello che martedì notte ha coinvolto due ragazzi. Mercoledì mattina a San Marco, poco prima delle 8.30, un 66enne della zona che si stava immettendo da via Argine destro Montone nel cortile dell'abitazione al civico 68 nella manovra ha perso il controllo del trattore, cappottando con il pesante mezzo lungo l'argine del fiume lato terra.

L'uomo, rimasto sempre cosciente, è subito stato aiutato dai colleghi di lavoro e poi soccorso dal personale del 118, intervenuto con ambulanza ed elicottero. In via precauzionale si è deciso di trasportare il ferito, che ha riportato un trauma toracico, al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena, tuttavia le sue condizioni non sembrerebbero particolarmente gravi. Per i rilievi di legge sono intervenuti i Carabinieri.