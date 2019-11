Travolge un ciclista nell'oscurità: 37enne sfonda il parabrezza, portato al "Bufalini"

Pauroso impatto con un'automobile per un ciclista, rumeno di 37 anni, nella serata di mercoledì. L'uomo in bici stava percorrendo via Destra Canale Molinetto in direzione mare quando intorno alle 18 è stato investito da un mezzo, una Ford, guidata da un giovane di 25 anni. L'impatto è stato violento, prima il ciclista è stato sbalzato sul cofano e poi sul parabrezza. Sul posto, per i soccorsi, sono giunti gli addetti del 118, con l'ambulanza e l'auto medicalizzata. Il 37enne è stato portato all'ospedale Bufalini di Cesena non in pericolo di vita. La polizia locale di Ravenna ha eseguito i rilievi per l'individuazione delle responsabilità e accertare se la bici procedeva in strada non iluminata con i regolari dispositivi luminosi accesi.