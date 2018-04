Travolto dal carro funebre e schiacciato contro il muro: è grave

Lunedì mattina, a Lugo, un 57enne è stato travolto da un furgone di un'agenzia funebre ed è stato trasportato in eliambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena, a seguito di un grave trauma da schiacciamento agli arti inferiori. Erano quasi le 9 quando in via Foro Boario un 20enne di Russi, nel parcheggiare un autocarro Mercedes Vito, avrebbe perso il controllo del mezzo investendo il 57enne lughese, che è stato schiacciato contro al muro del fabbricato adibito ad autolavaggio. Il 20enne, probabilmente a seguito dello choc, non riusciva più a inserire la retromarcia e solo l'intervento del titolare dell'attività di autolavaggio ha consentito di liberare il ferito dalla morsa che si era stretta fra furgone e muro. Sul posto il personale del 118 e la Polizia Locale della Bassa Romagna per gli accertamenti di rito.