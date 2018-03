Travolto da un'auto dopo aver fatto la spesa: trasportato al Bufalini

Investito da un'auto mentre stava attraversando le strisce. Un anziano di 72 anni è rimasto ferito in modo grave in un incidente stradale verificatosi nella tarda mattinata di venerdì a Faenza, in Corso Garibaldi. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, al vaglio alla Polizia Municipale, l'uomo era appena uscito dal vicino supermercato, prendendo la bici per rincasare. Mentre stava attraversando sulle strisce è stato investito da un'auto. Nell'impatto l'uomo ha riportato un trauma cranico, motivo per il quale è stato richiesto l'intervento dell'elimedica. Dopo esser stato stabilizzato, il ferito è stato caricato sull'elisoccorso, che ha puntato la prua verso il Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena.