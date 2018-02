Travolto da un'auto e abbandonato: in prognosi riservata, è caccia al 'pirata'

È ancora in prognosi riservata, tenuto in coma farmacologico all'ospedale Bufalini di Cesena, il venditore ambulante di fiori che la sera del 14 febbraio è stato travolto da un pirata della strada mentre camminava lungo via Ravegnana, a Faenza. Da una prima ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che il 32enne marocchino stesse camminando sul bordo della strada tenendo alla sua destra la bicicletta, quando sarebbe stato colpito da dietro da un'automobile che, invece di fermarsi, si è data alla fuga lasciando l'uomo ferito sul bordo della strada.

A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che, avendo notato l'uomo sanguinante sul bordo del fosso, hanno chiamato il 118 giunto sul posto insieme ai Carabinieri di Faenza, che ha trasportato il 32enne al Bufalini con codice di massima gravità. L'automobile, nell'urto, ha perso diversi pezzi che ora stanno ispezionando i tecnici per cercare di risalire al modello dell'auto pirata, insieme anche alla visione delle telecamere della zona. I Carabinieri, nonostante siano trascorse le 24 ore entro le quali l'automobilista avrebbe potuto costituirsi evitando l'arresto, rinnovano l'appello al colpevole, che se si presentasse spontaneamente alle forze dell'ordine potrebbe migliorare la sua posizione.