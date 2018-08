Travolto da un'auto mentre si trova in bici: ferito un 47enne milanese

Ciclista milanese all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena dopo esser stato travolto da un'auto. L'incidente si è verificato alle prime luci dell'alba di sabato, intorno alle 6.30, a Montaletto di Cervia. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del reparto infortunistica della Polizia Municipale rivierasca, l'uomo, 47 anni, stava percorrendo via Bollana con direzione di marcia Pinarella-Cesena. Improvvisamente è stato colpito da una "Citroen C4", sulla quale viaggiava una cesenate di 62 anni, che stava svoltando per via Beneficio Secondo Tronco mentre percorreva l'arteria principale in direzione mare.

Nell'impatto il 47enne è rovinato sull'asfalto, riportando diversi traumi. Soccorso dal 118, che ha operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, è stato trasportato col codice di massima gravità al nosocomio cesenate. Non è in pericolo di vita. Nessuna conseguenza fisica per l'automobilista. La viabilità, visto l'orario, non ha subìto ripercussione, regolata da una pattuglia della Municipale con senso unico alternato.