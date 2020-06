Tremendo schianto a Solarolo, automobilista perde la vita nel frontale

Drammatico incidente, nel pomeriggio di sabato, sulle strade di Solarolo dove ha perso la vita un automobilista ed è rimasto gravemente ferito il secondo guidatore coinvolto. Lo schianto è avvenuto intorno alle 15 in via Madonna della salute quando, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente una Ford Fiesta e una Fiat Panda. Dai primi accertamenti della polizia Municipale, intervenuta sul posto per i rilievi di rito, pare che la Ford guidata da un 70enne procedesse in direzione di Solarolo quando si è trovata all'improvviso davanti al muso la Panda guidata da un 48enne che procedeva in direzione opposta e che ha invaso la corsia. L'impatto frontale è stato tremendo ed entrambi i veicoli hanno avuto il muso completamente distrutto, tanto che i rispettivi automobilisti sono rimasti incastrati tra le lamiere. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberare i guidatori e affidarli alle cure dei sanitari del 118 accorsi sul posto con ambulanza, auto medicalizzata ed eliambulaza.

Il personale di Romagna soccorso si è reso immediatamente conto che il più grave era il 48enne ma, nonostante tutti i disperati tentativi, il cuore dell'uomo ha smesso di battere e il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. Molto critiche anche le condizioni del 70enne che, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasferito in elicottero al "Bufalini" di Cesena con il codice di massima gravità. Per permettere i soccorsi e i rilievi di rito, la strada è stata chiusa in entrambi i sensi.