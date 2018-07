Tremendo schianto mentre va al WDW, ducatista in condizioni disperate

Il suo sogno di partecipare al World Ducati Week si è infranto sulla Classicana quando, nella prima serata di giovedì, un ducatista russo è rimasto coinvolto in un tremendo schianto. Lo straniero, del quale non è stata fornita l'età, era in sella alla sua Ducati 848 e procedeva in direzione sud quando, arrivato alla curva per immettersi sulla Statale 16 Adriatica, poco prima delle 21, ha perso il controllo della potente due ruote. La moto è schizzata sull'asfalto e, il centauro, è stato sbalzato a oltre 20 metri di distanza atterrando pesantemente sull'asfalto. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, coi primi soccorritori che hanno trovato lo straniero in stato di semincoscienza inziando le manovre per stabilizzato. I sanitari hanno operato per quasi un'ora per cercare di rianimare il ferito per poi trasportarlo d'urgenza al "Bufalini" di Cesena in condizioni estremamente critiche. Sulla Classicana, che è stata chiusa in direzione sud all'altezza di Classe, è intervenuta una pattuglia della polizia Municipale di Ravenna per cercare di ricostruire la dinamica.