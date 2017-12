Tremendo schianto sulla Cervese, due auto coinvolte in un frontale

E' uno schianto tremendo quello avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì sulla Cervese, nel territorio del comune di Cervia. Il sinistro si è verificato poco prima delle 18 a circa un centinaio di metri dall'innesto con la Statale 16 Adriatica e ha visto coinvolte due auto che si sono scontrate frontalmente. Una di queste, per l'impatto, è finita nel fosso che costeggia la carreggiata. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, quattro ambulanze e due auto medicalizzate, oltre ai Vigili del Fuoco di Milano Marittima che hanno provveduto a liberare dalle lamiere i passeggeri rimasti incastrati. Da una prima ricostruzione pare che un'Alfa Romeo Giulietta, guidata da una donna, stesse procedendo in direzione di Forlì quando, dopo aver affrontato l'incrocio sull'Adriatica, ha perso il controllo del mezzo.

L'auto, impazzita, ha iniziato a sbandare abbattendo un palo della segnaletica e, dopo aver colpito una Volkswagen Polo, sulla quale viaggivano altre tre donne, si è schiantata contro il muretto del canale. La Polo, invece, centrata dal veicolo, ha terminato la sua corsa nel fosso che costeggia la carreggiata. Delle quattro persone coinvolte, due (una 26enne ed una 60enne) sono state portate al pronto soccorso di Ravenna con codici di media gravità mentre, delle altre due, una, 34 anni, è stata trasportata al "Bufalini" di Cesena col codice di massima gravità anche se non sarebbe in pericolo di vita e, l'altra, 52 anni, sempre nel nosocomio cesenate con un codice di media gravità. La strada è stata temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, per permettere ai mezzi di soccorso di operare e il ripristino della carreggiata.