Si schianta contro le auto in sosta: aveva un tasso alcolemico 4 volte oltre il limite

Ha perso improvvisamente il controllo della moto urtando diverse auto in sosta prima di cadere rovinosamente a terra. Alla guida del mezzo c'era un 21enne, residente a Ravenna, che in seguito alla caduta ha riportato alcune escoriazioni ed è stato trasportato al pronto soccorso per le cure del caso. Dalla prova etilometro a cui è stato sottoposto sarebbe risultato un tasso alcolemico pari a oltre quattro volte il limite.

L’incidente si è verificato martedì notte, poco prima dell'una, in via Rocca Brancaleone, proprio nei pressi del comando di Polizia municipale intervenuta per i rilievi. Ora per il giovane, neopatentato, scatteranno le conseguenze penali e amministrative previste, tra cui la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente con relativa decurtazione di punti.

