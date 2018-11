Ubriaco e positivo alla cannabis al momento dell'incidente con feriti: denunciato un 26enne

Un operaio ravennate di 26 anni è stato denunciato a piede libero dai Carabinieri di Forlì per "guida in stato di alterazione per ebrezza" e "positività a stupefacenti". Il giovane lo scorso ottobre era rimasto coinvolto in un incidente con feriti. Gli accertamenti condotti dagli uomini dell'Arma hanno consentito di appurare che lo stesso aveva un tasso alcolemico superiore alla norma risultando anche in stato di alterazione per assunzione di cannabinoidi.