Investito mentre attraversa a piedi con la figlia di due anni: paura sull'Adriatica

Spaventoso incidente all'alba di martedì mattina a Tagliata di Cervia. Intorno alle 7.40 un uomo di 45 anni polacco residente a Cesenatico, che dopo aver parcheggiato la sua Skoda Octavia a lato della statale Adriatica all'altezza del bar di Tagliata ha attraversato la strada trafficata tenendo in braccio la sua bambina di due anni, è stato investito da una Ford Fiesta condotta da una 55enne di Cesenatico che sopraggiungeva da Rimini in direzione di Ravenna. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze e auto medica, che hanno trasportato il padre al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità, mentre per la bimba stesso ospedale di destinazione ma con codice di media gravità. Sul luogo dell'incidente anche la Polizia stradale e una pattuglia della Municipale di Cervia per regolare il traffico, la strada è stata chiusa per permettere i soccorsi e i rilievi di legge e il traffico è tornato alla normalità dopo circa 40 minuti.

Foto Massimo Argnani