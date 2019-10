Perde il controllo della bici da corsa e rovina sull'asfalto: soccorso con l'elimedica

Trasportato all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena con l'elimedica dopo una caduta autonoma dalla bici. A rimanere ferito un lughese di 77 anni. Il fatto è avvenuto mercoledì pomeriggio intorno poco dopo le 17.30 a Bagnacavallo in corrispondenza della rotonda della Pieve. La dinamica del sinistro è al vaglio agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Secondo una prima ricostruzione dei fatti l'uomo avrebbe fatto tutto da solo. Soccorso dai sanitari del 118, che hanno operato anche con l'elimedica, non ha mai perso conoscenza. Dopo esser stato stabilizzato, è stato caricato a bordo dell'elicottero di soccorso, che ha quindi puntato la prua verso il nosocomio cesenate specializzato in traumi. Le sue condizioni sono state giudicate di media gravità.