Urta un camion e si dà alla fuga: era il mezzo di un suo collega

È andata male al camionista che a Lavezzola, nel tardo pomeriggio di giovedì, dopo aver urtato e danneggiato il mezzo di un collega si è allontanato velocemente cercando di passare inosservato. Grazie al lavoro della Polizia locale della Bassa Romagna, infatti, l'autista è stato rintracciato a circa 20 chilometri dal luogo dell'incidente su via Selice, nei pressi di Conselice, ed è stato sanzionato.

Gli agenti del Nucleo infortunistica, accorsi a Lavezzola per rilevare il sinistro, grazie alla segnalazione di un testimone hanno diramato via radio targa e descrizione del mezzo coinvolto e la pattuglia del presidio di Massa Lombarda, in servizio di controllo territoriale, ha potuto così intercettare il camionista fuggitivo. L'autista, di origine serba, ha dichiarato di non essersi accorto di nulla, ma la sua versione non è stata ritenuta verosimile visti i danni ben visibili riportati anche dal suo camion.