Si scontra con un'auto e cade dalla Vespa: in gravi condizioni

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente che mercoledì sera, poco prima delle 18, si è verificato a Ravenna in via Monfalcone, all'altezza dell'incrocio con via Gradisca. Un uomo di circa 70 anni stava viaggiando dal passaggio a livello di via Canale Molinetto verso il centro città a bordo di una Vespa 125L, quando improvvisamente ha toccato un'Audi A3 condotta da un 33enne albanese che procedeva parallela a lui. Nell'urto l'uomo è caduto rovinosamente a terra rimanendo incosciente.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica: il ferito, dopo aver ripreso conoscenza ed essere stato stabilizzato, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. La Polizia municipale di Ravenna, che ha in mano i rilievi, ha chiuso la strada dall'intersezione con via Bellucci nel tratto interessato dal sinistro. Notevoli le ripercussioni sul traffico, visto l'orario di punta.