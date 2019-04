Perde il controllo della Vespa e si schianta contro un palo: è in gravi condizioni

Grave incidente stradale martedì pomeriggio a Villa San Martino di Lugo. Poco prima delle 17.30 un 54enne che procedeva in via Fondagnolo, dal poligono di tiro verso la provinciale Bagnara, a bordo di una Vespa Piaggio 125 ha improvvisamente perso il controllo del mezzo finendo in un fossetto e schiantandosi contro un palo di cemento posto al lato della carreggiata. L'uomo è stato notato in stato di incoscienza da alcuni automobilisti di passaggio che hanno immediatamente dato l'allarme. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero, che hanno trasportato il ferito al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Attualmente non risulterebbe coinvolto nessun altro veicolo. Sul posto la Polizia locale della Bassa Romagna per i rilievi di legge.

Foto Massimo Argnani