Violento schianto all'incrocio: uomo in condizioni gravissime

Brutto incidente a Lugo nella serata di venerdì, poco prima delle 19.30. Una 46enne che si immetteva da via Madonna di Genova su via Felisio a bordo di un suv Land Rover non si è accorta che dalla propria sinistra arrivava un furgone, con a bordo sei cittadini pakistani di ritorno dal lavoro nei campi, che da Solarolo andava verso Lugo. L'urto è stato violentissimo: l'auto si è girata di 90 gradi su se stessa, mentre il furgone è finito nella corsia opposta, fortunatamente senza impattare contro altri veicoli. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica: vista la gravità delle ferite riportate da uno dei passeggeri del furgone, un 32enne rimasto incosciente fin da subito, si è deciso di fare intervenire anche l'elicottero dei soccorsi, con il quale l'uomo è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Le sue condizioni sono ritenute molto critiche. I due conducenti, invece, sono stati portati all'ospedale di Lugo con codici di bassa gravità. Il traffico, gestito dalla Polizia municipale della Bassa Romagna, è rimasto bloccato per circa un'ora.

Foto Massimo Argnani